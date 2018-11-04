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11:34, 4 ноября 2018 221
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В День народного единства Карабасов пожелал рязанцам уверенности в будущем

В День народного единства Карабасов пожелал рязанцам уверенности в будущем

Фото: Администрация Рязани

Сергей Карабасов поздравил рязанцев с Днем народного единства. Сообщение и.о. главы горадминистрации опубликовано на сайте мэрии.

Карабасов отметил, что рязанцы «вписали много ярких и содержательных страниц в летопись Отечества».

И.о. главы мэрии выразил уверенность, что каждому жителю города небезразлична судьба страны.

«Сегодня перед нами стоит общая задача — объединить усилия и работать на развитие всех сфер жизни во благо родного края. Ведь мощь и успех страны — это труд и целеустремленность миллионов людей», — сказал он.

Карабасов пожелал рязанцам крепкого здоровья, мудрости и уверенности в будущем.

«Пусть в ваших домах всегда будет мир, а сердца наполняет гордость за нашу Родину и наш город», — заключил политик.

Ранее с праздником рязанцев поздравил Николай Любимов.


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