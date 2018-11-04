В День народного единства Карабасов пожелал рязанцам уверенности в будущем

Сергей Карабасов поздравил рязанцев с Днем народного единства. Сообщение и.о. главы горадминистрации опубликовано на
Карабасов отметил, что рязанцы «вписали много ярких и содержательных страниц в летопись Отечества».
И.о. главы мэрии выразил уверенность, что каждому жителю города небезразлична судьба страны.
«Сегодня перед нами стоит общая задача — объединить усилия и работать на развитие всех сфер жизни во благо родного края. Ведь мощь и успех страны — это труд и целеустремленность миллионов людей», — сказал он.
Карабасов пожелал рязанцам крепкого здоровья, мудрости и уверенности в будущем.
«Пусть в ваших домах всегда будет мир, а сердца наполняет гордость за нашу Родину и наш город», — заключил политик.
Ранее с праздником рязанцев