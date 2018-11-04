Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем народного единства. Поздравление опубликовано на
По словам губернатора, этот праздник «обладает особым историческим и духовным смыслом».
«Он символизирует глубокое уважение к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества», — сказал Любимов.
Также он отметил, что россияне всегда «стремились сделать все возможное во имя свободы и процветания своей великой общей Родины».
Глава региона подчеркнул, что рязанцы вносят «достойный вклад» в развитие государства. В День народного единства губернатор пожелал жителям региона крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов на благо области.