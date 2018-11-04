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10:24, 4 ноября 2018 590
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Любимов поздравил рязанцев с Днем народного единства

Любимов поздравил рязанцев с Днем народного единства

Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем народного единства. Поздравление опубликовано на сайте регионального правительства.

По словам губернатора, этот праздник «обладает особым историческим и духовным смыслом».

«Он символизирует глубокое уважение к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества», — сказал Любимов.

Также он отметил, что россияне всегда «стремились сделать все возможное во имя свободы и процветания своей великой общей Родины».

Глава региона подчеркнул, что рязанцы вносят «достойный вклад» в развитие государства. В День народного единства губернатор пожелал жителям региона крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов на благо области.


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