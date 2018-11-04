Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:08, 4 ноября 2018 619
 0    0

На улице Вокзальной столкнулись внедорожник и легковушка 2

На улице Вокзальной столкнулись внедорожник и легковушка

В воскресенье, 4 ноября, на улице Вокзальной столкнулись Toyota и Volkswagen. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки на месте аварии нет.

Судя по снимкам, машины получили незначительные повреждения.

Официальной информации об аварии нет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
15:41, 4 ноября 2018
В Красноярске самолет аварийно сел из-за трещины в стекле
15:08, 4 ноября 2018
На улице Вокзальной столкнулись внедорожник и легковушка 2
14:28, 4 ноября 2018
Работы на месте ЧП на газопроводе в Рязанской области планируют завершить к вечеру 1
13:16, 4 ноября 2018
В Клепиковском районе насмерть сбили женщину 1
10:49, 4 ноября 2018
В Милославском районе произошел пожар
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

О том, как можно объединить большой коллектив, побеседуем с соучредителем строительного союза.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 25 684
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
18:39, 3 ноября 2018 20 143
В Рязанской области загорелся газопровод 2
18:11, 3 ноября 2018 19 905
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
17:44, 28 октября 2018 19 355
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 13
17:48, 3 ноября 2018 19 068
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин 1
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум