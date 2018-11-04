На улице Вокзальной столкнулись внедорожник и легковушка

В воскресенье, 4 ноября, на улице Вокзальной столкнулись Toyota и Volkswagen. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки на месте аварии нет.
Судя по снимкам, машины получили незначительные повреждения.
Официальной информации об аварии нет.
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В воскресенье, 4 ноября, на улице Вокзальной столкнулись Toyota и Volkswagen. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки на месте аварии нет.
Судя по снимкам, машины получили незначительные повреждения.
Официальной информации об аварии нет.
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