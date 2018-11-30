Детсад в Кальном не успели построить в срок. В пятницу, 30 ноября, корреспондент RZN.info лично убедился в этом.
Рабочие заканчивают кладку последнего этажа и утепляют нижние, а также прокладывают коммуникации. Отметим, что у здания до сих пор нет перекрытия крыши.
Гендиректор компании-подрядчика ООО ПМК «Центр» из Ростова Владимир Варин общаться с корреспондентом отказался и попросил покинуть территорию стройки.
Согласно проектной документации, срок сдачи детсада — 20 ноября.
Ранее начальник стройки
Напомним, детский сад возводят по проекту детсада №26 в Кальном.
В трехэтажном здании на 224 человека появится лифт, прачечная, подъемник для еды, спортзалы, кабинеты логопеда и психолога, в подвале расположится собственная котельная.