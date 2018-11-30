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17:41, 30 ноября 2018 1 518
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Детсад в Кальном не успели построить в срок

Детсад в Кальном не успели построить в срок

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Детсад в Кальном не успели построить в срок. В пятницу, 30 ноября, корреспондент RZN.info лично убедился в этом.

Рабочие заканчивают кладку последнего этажа и утепляют нижние, а также прокладывают коммуникации. Отметим, что у здания до сих пор нет перекрытия крыши.

Гендиректор компании-подрядчика ООО ПМК «Центр» из Ростова Владимир Варин общаться с корреспондентом отказался и попросил покинуть территорию стройки.

Согласно проектной документации, срок сдачи детсада — 20 ноября.

Ранее начальник стройки обещал достроить объект до декабря.

Напомним, детский сад возводят по проекту детсада №26 в Кальном.

В трехэтажном здании на 224 человека появится лифт, прачечная, подъемник для еды, спортзалы, кабинеты логопеда и психолога, в подвале расположится собственная котельная.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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