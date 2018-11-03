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20:01, 3 ноября 2018 234
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Умер народный артист России Олег Лавров

Умер народный артист России Олег Лавров

Умер народный артист России Олег Лавров. Режиссер и актер скончался на 71-м году жизни, сообщили в группе Кимрского театра драмы и комедии «ВКонтакте».

Лавров болел сахарным диабетом и за несколько дней до смерти впал в кому.

«Искренне скорбим и приносим соболезнования родным и близким», — говорится в записи сообщества.

Олег Лавров окончил режиссерское отделение Московского института культуры. После службы в армии он работал во ДК города Кимры, затем — в Московском областном театре драмы. Как актер Лавров прославился после роли в комедии «Кот в мешке».

Фото: Кимрский театр драмы и комедии


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