Умер народный артист России Олег Лавров. Режиссер и актер скончался на 71-м году жизни, сообщили в группе
Лавров болел сахарным диабетом и за несколько дней до смерти впал в кому.
«Искренне скорбим и приносим соболезнования родным и близким», — говорится в записи сообщества.
Олег Лавров окончил режиссерское отделение Московского института культуры. После службы в армии он работал во ДК города Кимры, затем — в Московском областном театре драмы. Как актер Лавров прославился после роли в комедии «Кот в мешке».
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