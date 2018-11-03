По факту взрыва на газопроводе в Путятинском районе организована доследственная проверка. Об этом сообщил
По предварительным данным, на 1843 км газопровода «Средняя Азия-Центр», вблизи села Малиновка Рязанской области, произошло повреждение подземной трубы газопровода с последующим возгоранием.
Из-за этого возник пожар.
В настоящее время подачу газа перекрыли. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается тушение и локализация возгорания.
Следователи опрашивают сотрудников дежурной смены и возможных свидетелей.
После локализации возгорания и устранения воздействия опасного фактора следователи осмотрят место происшествия.
«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
Напомним, в субботу, 3 ноября, в Путятинском районе