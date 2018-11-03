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22:02, 3 ноября 2018 753
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По факту взрыва на газопроводе в Путятинском районе организована доследственная проверка

По факту взрыва на газопроводе в Путятинском районе организована доследственная проверка

По факту взрыва на газопроводе в Путятинском районе организована доследственная проверка. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По предварительным данным, на 1843 км газопровода «Средняя Азия-Центр», вблизи села Малиновка Рязанской области, произошло повреждение подземной трубы газопровода с последующим возгоранием.

Из-за этого возник пожар.

В настоящее время подачу газа перекрыли. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается тушение и локализация возгорания.

Следователи опрашивают сотрудников дежурной смены и возможных свидетелей.

После локализации возгорания и устранения воздействия опасного фактора следователи осмотрят место происшествия.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 3 ноября, в Путятинском районе загорелся газопровод.


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