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11:38, 29 ноября 2018 930
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В Роскачестве рассказали, какими должны быть идеальные мандарины

В Роскачестве рассказали, какими должны быть идеальные мандарины

В преддверии Нового года специалисты Роскачества рассказали, какими должны быть идеальные мандарины. Соответствующие рекомендации появились на сайте системы качества.

По словам экспертов, мандарины должны быть цельными и чистыми. На них не допускается повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, механических повреждений, ушибов или порезов.

Однако небольшие потертости, царапины, вкрапления в поры кожуры никак не влияют на вкус и качество мандаринов. Главное, чтобы такие повреждения не переходили в гниль.

«Также не стоит обращать внимание на воздушную прослойку, пухлость мандаринов — это не дефект, это сортовая особенность мандарина», — говорится в сообщении.

Роскачество отмечает, что на российских прилавках можно встретить китайско-японские сорта: шивамикан, сатсума. Также российским потребителям доступны гибриды родом из Турции, Туниса, Марокко и Испании: муркотт, надоркотт, клементин и другие, всего около 70 сортов.

«Самые вкусные из гибридных — клементины. Их плоды — сплющенной сверху и снизу формы, яркого оранжевого цвета, сладкие и сочные, с нежным запахом. Чаще всего именно клементины еще с октября продаются в России под видом абхазских мандаринов. Самый поздний сорт — пикси — можно найти в продаже в конце зимы. У них шаровидные плоды с тонкой желто-оранжевой кожурой, сочная мякоть без косточек, а еще они исключительно долго хранятся», — рассказали в сообщении.

Специалисты предупреждают, что следует избегать мандарины с плесенью на кожуре, продукции с вмятинами и слишком мягкими участками, перезревшие и лежалые мандарины.


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