Главы Рязани и Калуги обсудили вопросы сотрудничества

В четверг, 29 ноября, в Рязань с рабочим визитом приехал глава Калуги Александр Иванов. Гостя встретили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская и и. о главы администрации Рязани Сергей Карабасов. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.
Отмечается, что Рокотянская и Иванов подписали протокол о намерениях сотрудничества между Калугой и Рязанью.
«Это первый шаг к дружбе между двумя замечательными городами», — отметила глава города.
Соглашение предполагает взаимодействие в культурной, социально-экономической и научно-технической сферах.