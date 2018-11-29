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19:48, 29 ноября 2018 1 584
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Главы Рязани и Калуги обсудили вопросы сотрудничества

Главы Рязани и Калуги обсудили вопросы сотрудничества

В четверг, 29 ноября, в Рязань с рабочим визитом приехал глава Калуги Александр Иванов. Гостя встретили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская и и. о главы администрации Рязани Сергей Карабасов. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Отмечается, что Рокотянская и Иванов подписали протокол о намерениях сотрудничества между Калугой и Рязанью.

«Это первый шаг к дружбе между двумя замечательными городами», — отметила глава города.

Соглашение предполагает взаимодействие в культурной, социально-экономической и научно-технической сферах.


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