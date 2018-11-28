Путин подписал закон о налогах для самозанятых

Владимир Путин подписал три закона об
Законы на прошлой неделе одобрил Совет Федерации. Автор — член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.
Он предложил рассчитывать объем выплат из минимального размера оплаты труда.
Обязанность не коснется тех, кто получает пособие по безработице, соцпенсии и пенсии по старости, а также тех, кто находится на иждивении.
Самозанятые, которые продают товары, услуги, имущественные права физлицам, будут платить налог по ставке 4%, индивидуальные предприниматели и юрлица — 6%.
Те, кто перейдут на налог, не будут платить НДФЛ в размере 13%.
На режим могут перейти самозанятые граждане с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц.