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11:59, 28 ноября 2018 2 042
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Путин подписал закон о налогах для самозанятых

Путин подписал закон о налогах для самозанятых

Владимир Путин подписал три закона об эксперименте в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане, который предусматривает налоги на профессиональный доход для самозанятых граждан. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Законы на прошлой неделе одобрил Совет Федерации. Автор — член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Он предложил рассчитывать объем выплат из минимального размера оплаты труда.

Обязанность не коснется тех, кто получает пособие по безработице, соцпенсии и пенсии по старости, а также тех, кто находится на иждивении.

Самозанятые, которые продают товары, услуги, имущественные права физлицам, будут платить налог по ставке 4%, индивидуальные предприниматели и юрлица — 6%.

Те, кто перейдут на налог, не будут платить НДФЛ в размере 13%.

На режим могут перейти самозанятые граждане с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц.


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