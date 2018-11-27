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17:55, 27 ноября 2018 331
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Любимов поручил держать на контроле дальнейшую судьбу чучковских погорельцев

Любимов поручил держать на контроле дальнейшую судьбу чучковских погорельцев

Николай Любимов дал поручение заместителю председателя правительства Ларисе Крохалевой «держать на контроле дальнейшую судьбу семьи Богдан, помочь детям и родителям устроиться в жизни». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор подчеркнул, что семье оказали поддержку со стороны муниципального образования, регионального минсоцзащиты, активистов «Молодой гвардии» и многих людей.

«Купили мебель, вещи, одежду, продукты. Семья воссоединилась, дети вернулись домой. Благодаря помощи совета федерации, оперативности МВД, УФМС мальчик Максим, спасший из огня своих сестер и братьев, получил российское гражданство», — отметили в сообщении.

Глава региона отметил, что следует поддержать семью в обеспечении детей всем необходимым, оказать помощь в решении вопроса с гражданством отца Максима, а также с трудоустройством родителей.


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