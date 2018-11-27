Любимов поручил держать на контроле дальнейшую судьбу чучковских погорельцев

Николай Любимов дал поручение заместителю председателя правительства Ларисе Крохалевой «держать на контроле дальнейшую судьбу семьи Богдан, помочь детям и родителям устроиться в жизни». Об этом сообщил
Губернатор подчеркнул, что семье оказали поддержку со стороны муниципального образования, регионального минсоцзащиты, активистов «Молодой гвардии» и многих людей.
«Купили мебель, вещи, одежду, продукты. Семья воссоединилась, дети вернулись домой. Благодаря помощи совета федерации, оперативности МВД, УФМС мальчик Максим, спасший из огня своих сестер и братьев, получил российское гражданство», — отметили в сообщении.
Глава региона отметил, что следует поддержать семью в обеспечении детей всем необходимым, оказать помощь в решении вопроса с гражданством отца Максима, а также с трудоустройством родителей.