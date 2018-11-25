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12:10, 25 ноября 2018 829
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Рязанку покажут в новом трэвэл-шоу «Рюкзак» на телеканале «ЧЕ»

Рязанку покажут в новом трэвэл-шоу «Рюкзак» на телеканале «ЧЕ»

Рязанку покажут в новом трэвэл-шоу «Рюкзак» на телеканале «Че». Анонс с ее участием показали в субботу, 24 ноября. Об этом RZN.info рассказала участница Евгения Трофимова.

По правилам шоу, участники, которые никогда не были за границей, отправляются в путешествие без денег, телефонов и навигаторов. Участники проекта должны добраться из места высадки до аэропорта за 72 часа. Каждый из них пройдет задание с незнакомцем. Победитель получит 100 тысяч рублей.

Как отметила девушка, съемки в проекте для нее оказались самым «безбашенным поступком в жизни».

«Мы летели почти сутки в страну, которую я не знала, а потом ехали еще почти сутки на местных поездах. К началу старта я уже была выжата как лимон. Для меня оказалось большим сюрпризом, что все испытания я должна буду пройти с незнакомым человеком. То, что я пережила, я не делала еще никогда», — рассказала Трофимова.

Выпуск с участием рязанки можно будет посмотреть в следующую субботу, 1 декабря.


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РЕАЛИТИ ШОУ ЧАСТЬ 1 . . С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ. Все мои друзья и близкие знают, как я люблю кастинги, анкеты, конкурсы и тд. В очередной раз, наткнувшись на объявление в инстаграме, на рекламной страничке, о том, что идет кастинг в реалити шоу и конечно же я отправила заявку, потому что это мне по душе, тем более я всегда хотела попробовать, что то подобное. Написала немного о себе, написала все как есть, оценила себя со стороны так сказать :D, и забыла об этом. Проходит время, мне звонят, представляются (Алёна), задают некоторые вопросы по проекту, мы общаемся и очень много ржем, я прям помню этот позитив. Пригласили на собеседование. (:?:№;%(?%!!;) – вот что было в моей голове на тот момент. Я не могла работать. Я не могла спать. Я не могла жить что уж там :D. Первая кому я все рассказала сразу же после звонка это была Васька. Все. Родители, сестра, мой мужчина, подруги , никто не знал. На кастинг я поехала тоже молча КАСТИНГ. Приехав на кастинг, я думала, что там будет тьма народа, будут выбирать и тд. НО все было в тысячу раз круче. Я была одна. Все было индивидуально. Мне дали анкету, с очень интересными вопросами, на которые я НЕ знала как отвечать. Со мной была группа поддержки @vasilinaday мы смеялись и я все заполняла. Далее меня проводили в комнату где стояла камера, сидели 5 чел ииииии мы начали общаться. Из меня пёрло столько дичи как вспомню, я ржала на каждый вопрос, мои ответы были такими глупыми, смешными и наверное не адекватными, НО смеялись все. Общались по анкете, обсуждали мои ответы на вопросы и комментировали их. Мне было стыдно и очень смешно, очень!) Болтали где то около часа. Все. Поехала в Рязань. Проходит время , мне звонят и приглашают ещё пообщаться . И так было раза три в общей сложности. Потом звонят и говорят «все, такого то числа вылетаем, скинь паспорт»😱. Вот тут я уже рассказала всем своим домашним....... #Че #телеканалЧе #chetvru

Публикация от JEKA TROFIMOVA 🐰 муза. (@jjtrofim)

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