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20:17, 25 ноября 2018 482
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Икрянников покинет пост главы рязанского минспорта

Икрянников покинет пост главы рязанского минспорта

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Сергей Икрянников покинет пост главы министерства физической культуры и спорта Рязанской области. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Икрянников решил оставить пост по собственной инициативе и продолжить трудовую деятельность в Сасове. Также он возглавит Совет муниципальных образований области.

За вклад в развитие физической культуры и спорта в области ему присвоили звание «Почетный работник физической культуры, спорта и туризма Рязанской области».

В ближайшее время ведомство возглавит Владислав Фролов, недавно покинувший гордуму.

Напомним, Икрянникова назначили на пост главы министерства с октября 2017 года.


© RZN.info

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