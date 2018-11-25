Икрянников покинет пост главы рязанского минспорта

Сергей Икрянников покинет пост главы министерства физической культуры и спорта Рязанской области. Об этом пишут «Рязанские ведомости».
Икрянников решил оставить пост по собственной инициативе и продолжить трудовую деятельность в Сасове. Также он возглавит Совет муниципальных образований области.
За вклад в развитие физической культуры и спорта в области ему присвоили звание «Почетный работник физической культуры, спорта и туризма Рязанской области».
В ближайшее время ведомство
Напомним, Икрянникова