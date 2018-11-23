За цивилизованный рынок. В «Черную пятницу» покупатели «Мебели Черноземья» получат скидки до 40 процентов

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Фирменные салоны холдинговой компании «Мебель Черноземья» объявили акцию «Черная пятница». С 23 по 25 ноября рязанцы смогут приобрести мебель для современной кухни, уютной спальни или безопасной детской комнаты со скидками до 40%.
«Наша мебель выглядит дороже, чем стоит! Кроме того, даже в „Черную пятницу“ скидки будут от „белых“ цен, мы уважаем наших покупателей», — заверили в магазине.
Руководитель представительства холдинговой компании в Рязани Оксана Летецкая подчеркнула, что «Мебель Черноземья» выступает за цивилизованный рынок.
«На Западе Black Friday связана с безумием. В 2006 году в США были зафиксированы драки между покупателями, а в 2008 газета The New York Times сообщила о первом смертельном случае — 34-летнего сотрудника Wal-Mart в Нью-Йорке затоптали насмерть покупатели. Спустя четыре года двух людей застрелили из-за спора вокруг парковочного места рядом с магазином. Но мы за цивилизованный рынок!» — обратилась Летецкая к покупателям.
Фирма-производитель «Мебель Черноземья» работает на рынке уже 75 лет. За это время компания неоднократно победила в конкурсе «100 лучших товаров России», а также получила более 60 престижных наград и премий за качество, экологичность и оригинальный дизайн, в том числе наивысшую награду в мебельной отрасли — 15 «Российских Кабриолей».
Мебельные салоны предлагают рязанцам эксклюзивные коллекции из массива и шпона дуба, расширенный сервис, увеличенный срок эксплуатации и рассрочку до 36 месяцев.