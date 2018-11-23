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10:08, 23 ноября 2018 1 043

За цивилизованный рынок. В «Черную пятницу» покупатели «Мебели Черноземья» получат скидки до 40 процентов

За цивилизованный рынок. В «Черную пятницу» покупатели «Мебели Черноземья» получат скидки до 40 процентов

Фирменные салоны холдинговой компании «Мебель Черноземья» объявили акцию «Черная пятница». С 23 по 25 ноября рязанцы смогут приобрести мебель для современной кухни, уютной спальни или безопасной детской комнаты со скидками до 40%.

«Наша мебель выглядит дороже, чем стоит! Кроме того, даже в „Черную пятницу“ скидки будут от „белых“ цен, мы уважаем наших покупателей», — заверили в магазине.

Руководитель представительства холдинговой компании в Рязани Оксана Летецкая подчеркнула, что «Мебель Черноземья» выступает за цивилизованный рынок.

«На Западе Black Friday связана с безумием. В 2006 году в США были зафиксированы драки между покупателями, а в 2008 газета The New York Times сообщила о первом смертельном случае — 34-летнего сотрудника Wal-Mart в Нью-Йорке затоптали насмерть покупатели. Спустя четыре года двух людей застрелили из-за спора вокруг парковочного места рядом с магазином. Но мы за цивилизованный рынок!» — обратилась Летецкая к покупателям.

Фирма-производитель «Мебель Черноземья» работает на рынке уже 75 лет. За это время компания неоднократно победила в конкурсе «100 лучших товаров России», а также получила более 60 престижных наград и премий за качество, экологичность и оригинальный дизайн, в том числе наивысшую награду в мебельной отрасли — 15 «Российских Кабриолей».

Мебельные салоны предлагают рязанцам эксклюзивные коллекции из массива и шпона дуба, расширенный сервис, увеличенный срок эксплуатации и рассрочку до 36 месяцев.

Более подробную информацию можно узнать на сайте.

Адреса фирменных салонов ХК «Мебель Черноземья» в Рязани:


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