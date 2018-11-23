В Рязанской области на рыбалке утонула пенсионерка

В кадомском пруду во время рыбалки утонула 69-летняя женщина. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Анжелика Евдокимова.
По предварительным данным, в четверг, 22 ноября, пенсионерка рыбачила на замерзшем водоеме и утонула. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.
«К сожалению, это уже не первый факт гибели людей на замерзающих водоемах. Учитывая ежегодную печальную статистику гибели людей в результате выхода на неокрепший лед, следственное управление напоминает о необходимости соблюдения всех правил безопасности на водоемах в осенне-зимний период», — отметила Евдокимова.