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19:29, 23 ноября 2018 292
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В Недостоеве завершили отделку фасада школы искусств

В Недостоеве завершили отделку фасада школы искусств

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Недостоеве завершили отделку фасада школы искусств. В пятницу, 23 ноября, представитель подрядчика рассказал, что строительство находится на завершающей стадии.

«Мы идем по графику: фасад и крышу уже завершили, все окна вставили, инженерные коммуникации подвели, сегодня пустили тепло. Мы воспользовались хорошей погодой и часть внутренней отделки уже завершили», — отметил собеседник.

По его словам, около здания осталось уложить тротуарную плитку и асфальт.

Также представитель подрядчика отметил, что у школы высокие потолки (4 метра), большой зрительный зал на 270 мест и фойе «с шикарной лестницей и аркой».

Строительство здания завершится 15 декабря.

В трехэтажной школе будут концертный зал и художественная студия. Здание оборудуют пандусами и лифтами для маломобильных посетителей.

Заниматься в школе смогут 500 детей.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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