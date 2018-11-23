В Недостоеве завершили отделку фасада школы искусств. В пятницу, 23 ноября, представитель подрядчика рассказал, что строительство находится на завершающей стадии.
«Мы идем по графику: фасад и крышу уже завершили, все окна вставили, инженерные коммуникации подвели, сегодня пустили тепло. Мы воспользовались хорошей погодой и часть внутренней отделки уже завершили», — отметил собеседник.
По его словам, около здания осталось уложить тротуарную плитку и асфальт.
Также представитель подрядчика отметил, что у школы высокие потолки (4 метра), большой зрительный зал на 270 мест и фойе «с шикарной лестницей и аркой».
Строительство здания завершится 15 декабря.
В трехэтажной школе
Заниматься в школе смогут 500 детей.