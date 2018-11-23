В Архангельской области завели дело на учительницу, избивавшую школьников скакалкой

В Архангельской области следователи возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ на учительницу, избивавшую школьников скакалкой. Об этом сообщил
По делу проведены следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления, проведены судебно-медицинские экспертизы.
Отмечается, что изъято орудие преступления — скакалка.
«Следствию предстоит в полном объеме проверить деятельность преподавателя с целью установления иных случаев ненадлежащего исполнения ею обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — говорится в сообщении.
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