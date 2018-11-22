Рязанская гордума утвердила проект высоток за «Европой». В четверг, 22 ноября, депутаты одобрили изменения в Генплан под новый микрорайон в Песочне.
Напомним, на территории
Также депутаты одобрили изменения в Генплане под новый
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Рязанская гордума утвердила проект высоток за «Европой». В четверг, 22 ноября, депутаты одобрили изменения в Генплан под новый микрорайон в Песочне.
Напомним, на территории
Также депутаты одобрили изменения в Генплане под новый
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