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15:49, 21 ноября 2018 637
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В Рязани объявили конкурс на разработку скульптур для площади Ленина 1

В Рязани объявили конкурс на разработку скульптур для площади Ленина

В Рязани объявили конкурс на разработку скульптур для площади Ленина. Об этом сообщили в группе конкурса МАФ «Хлебная площадь» «ВКонтакте».

Конкурс является продолжением реконструкции площади Ленина.

«В результате реконструкции площадь должна получить новую жизнь, а горожане — комфортное городское пространство. Малые архитектурные формы, разрабатываемые в рамках данного конкурса, должны отражать атмосферу и аспекты жизни прошлых эпох и вовлекать пешеходов в знакомство с ее богатой историей, при этом, не превращать площадь в музей, а создавать живое, современное, наполненное различными сценариями городское пространство», — говорится в сообщении.

Победитель конкурса получит 40 тысяч рублей, занявший второе место — 15 тысяч. Также поощрительные премии получат участники, попавшие в шорт-лист.

Заявку на участие можно подать до 5 декабря 2018 на почту: maf. ryazan@gmail.com. Победителей определят и объявят 17 декабря.

Исходные материалы, в том числе положение о конкурсе, можно посмотреть по ссылке.


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