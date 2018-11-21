В Рязани объявили конкурс на разработку скульптур для площади Ленина. Об этом сообщили в
Конкурс является продолжением
«В результате реконструкции площадь должна получить новую жизнь, а горожане — комфортное городское пространство. Малые архитектурные формы, разрабатываемые в рамках данного конкурса, должны отражать атмосферу и аспекты жизни прошлых эпох и вовлекать пешеходов в знакомство с ее богатой историей, при этом, не превращать площадь в музей, а создавать живое, современное, наполненное различными сценариями городское пространство», — говорится в сообщении.
Победитель конкурса получит 40 тысяч рублей, занявший второе место — 15 тысяч. Также поощрительные премии получат участники, попавшие в шорт-лист.
Заявку на участие можно подать до 5 декабря 2018 на почту: maf.
Исходные материалы, в том числе положение о конкурсе, можно посмотреть по