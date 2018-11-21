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17:45, 21 ноября 2018 409
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В Новомичуринске пенсионер хранил более килограмма марихуаны

В Новомичуринске пенсионер хранил более килограмма марихуаны

В Новомичуринске пенсионер хранил более килограмма марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники получили информацию о том, что 65-летний местный житель на своем автомобиле Opel может перевозить наркотики. На улице города полицейские остановили машину для досмотра. В салоне они нашли пакеты с растительной смесью с характерным запахом.

Экспертиза установила, что злоумышленник хранил в автомобиле марихуану.

Позже в доме и гараже мужчины также нашли каннабис. Суммарно он незаконно хранил 1075 граммов наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.


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