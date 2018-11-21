Руководитель рязанской организации не заплатил более 18 миллионов налогов. Об этом сообщил
Установлено, что ранее судимый за налоговое преступление директор коммерческой организации с 1 октября 2015 года по 30 июня 2016 года вновь внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации. Он занимался оформлением фиктивных сделок по оказанию транспортных услуг третьим лицам.
Таким образом, мужчина уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 18 млн рублей.
Следователи допросили более 300 свидетелей, провели десять сложных судебных экспертиз. Имущество подсудимого арестовали на сумму, эквивалентную размеру неуплаченного налога.
В результате директор организации в полном объеме оплатил имеющийся долг по налогу.
Суд оштрафовал его на 250 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.