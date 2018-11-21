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20:50, 21 ноября 2018 994
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На улице Новой прорвало канализацию — соцсети

На улице Новой прорвало канализацию — соцсети

В среду, 21 ноября, на улице Новой прорвало канализацию. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичная Рязань» в соцсети «ВКонтакте».

«По улице Новой вода течет рекой. Похоже с улицы Урицкого. Опять рвануло, — написал автор поста.

Фото Дениса Скобеева


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