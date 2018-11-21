Художественные произведения собрания Рязанской области представили на выставке в Манеже. Об этом сообщил
Выставка «Сокровища музеев России» проходит в Москве в центральном выставочном зале «Манеж» в рамках форума «Православная Русь». Она включает 280 экспонатов из 50 музеев России.
Рязанский областной художественный музей имени Пожалостина предоставил для экспозиции пять произведений. Это две парсуны XVII века: портреты Федора Иоанновича, последнего царя династии Рюриковичей, Михаила Скопина-Шуйского, внесшего значительный вклад в освобождение Москвы в период Смутного времени, два полотна уроженца Рязанской земли Абрама Архипова: «Лед прошел», «Рязанская пригородная девица», а также «Натюрморт с пионами» представительницы русского авангарда Натальи Гончаровой.