В минздраве прокомментировали ситуацию с рязанским боксером, впавшим в кому

В региональном минздраве прокомментировали ситуацию с 16-летним Алексеем Дудкиным, который
Оценив тяжесть состояния подростка, врачи вызвали реанимацию для срочной госпитализации.
«До прибытия реанимобиля врачебная бригада оставалась на месте, — отметили в минздраве. — Подростка доставили в ОДКБ, где прооперировали. Сейчас он в стабильном состоянии, находится в сознании, вышел из комы».
После проведения некоторых диагностических мероприятий Дудкина планируют перевести в профильное отделение.
Напомним, следователи