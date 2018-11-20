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13:46, 20 ноября 2018 447
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В минздраве прокомментировали ситуацию с рязанским боксером, впавшим в кому

В минздраве прокомментировали ситуацию с рязанским боксером, впавшим в кому

В региональном минздраве прокомментировали ситуацию с 16-летним Алексеем Дудкиным, который впал в кому. Медики прибыли в общежитие политехнического колледжа через девять минут после вызова с формулировкой «молодому человеку стало плохо».

Оценив тяжесть состояния подростка, врачи вызвали реанимацию для срочной госпитализации.

«До прибытия реанимобиля врачебная бригада оставалась на месте, — отметили в минздраве. — Подростка доставили в ОДКБ, где прооперировали. Сейчас он в стабильном состоянии, находится в сознании, вышел из комы».

После проведения некоторых диагностических мероприятий Дудкина планируют перевести в профильное отделение.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ, проводится проверка.


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