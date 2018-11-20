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20:24, 20 ноября 2018 193
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Рязанские предприниматели обсудили развитие малого бизнеса в регионе

Рязанские предприниматели обсудили развитие малого бизнеса в регионе

В пятницу, 16 ноября, в ТРК «Окская Жемчужина» прошло ежегодное мероприятие Ассоциации молодых предпринимателей — бизнес-коктейль.

На встречу приехало более ста бизнесменов Рязани и области.

Мероприятие прошло в формате нетвркинга — участники познакомились с новыми предпринимателями, обсудили перспективы развития малого бизнеса в регионе, инвестиционные проекты, меры улучшения инвестиционного климата Рязанской области.

Кроме того, организаторы встречи провели лотерею, на которой многие участники получили призы от своих коллег.


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