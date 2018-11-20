Рязанские предприниматели обсудили развитие малого бизнеса в регионе

В пятницу, 16 ноября, в ТРК «Окская Жемчужина» прошло ежегодное мероприятие Ассоциации молодых предпринимателей — бизнес-коктейль.
На встречу приехало более ста бизнесменов Рязани и области.
Мероприятие прошло в формате нетвркинга — участники познакомились с новыми предпринимателями, обсудили перспективы развития малого бизнеса в регионе, инвестиционные проекты, меры улучшения инвестиционного климата Рязанской области.
Кроме того, организаторы встречи провели лотерею, на которой многие участники получили призы от своих коллег.