МТС, МТС Банк и Mastercard выпустили первую в России виртуальную кредитную карту

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МТС, МТС-Банк и Mastercard объявили о запуске первой в России виртуальной кредитной карты «МТС Кредит Онлайн», пользователи которой смогут совершать безопасные покупки в интернете и розничных точках с помощью смартфона.
Для получения карты абоненту МТС не нужно посещать офис банка или заполнять онлайн-анкету — достаточно оформить ее в мобильных приложениях или на сайте МТС. Активация займет не более двух минут, после этого картой можно будет расплачиваться не только в интернет-магазинах, но и добавить ее в приложения сервисов Apple Pay и Samsung Pay.
Виртуальную кредитку можно будет оформить при наличии персонального предложения с заранее одобренным кредитным лимитом от МТС Банка в мобильных приложениях «МТС Деньги», «Мой МТС» или на сайте сервиса «Кошелек МТС Деньги».
«Уверен, что абоненты МТС высоко оценят преимущества виртуальной кредитной карты без пластикового носителя для быстрого и краткосрочного кредитования. Клиентам больше не нужно посещать отделение банка. Онлайн-оформление карты занимает не более двух минут, она проста в использовании: при любых операциях в пределах кредитного лимита ее владелец уплачивает только фиксированную комиссию в размере 30 рублей в день независимо от размера задолженности по кредиту», — прокомментировал зампредседателя правления, руководитель розничного бизнеса МТС Банка Эдуард Иссопов.
МТС и МТС Банк не взимают плату или комиссию за:
выпуск карты, снятие наличных или пополнение карты с помощью смартфона в банкоматах любых банков с функцией NFC;
пополнение карты и переводы в мобильном приложении «МТС Деньги» или в личном кабинете на сайте на любые карты российских банков, а также счет «Мой Кошелек»;
пополнение с карты счета мобильных телефонов МТС в сервисе «Кошелек МТС Деньги» и приложении «Мой МТС».
При использовании кредитной карты «МТС Кредит Онлайн» ее номер не хранится ни на мобильном устройстве, ни у торгово-сервисных предприятий. Вместо реального номера создается уникальный токен — 16-значная комбинация цифр, привязанная к конкретному смартфону, который используется при оплате.
Более подробную информацию о виртуальной карте «МТС Кредит Онлайн» можно получить на сайте МТС Банка.