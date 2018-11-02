В Москве задержали подростка по подозрению в изготовлении бомбы

В Москве задержали 16-летнего подростка, которого заподозрили в изготовлении бомбы. Взрывное устройство нашли у него дома. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах передает
По информации агентства, следователи установили, что подозреваемый связывался с 17-летним студентом, который устроил взрыв в здании ФСБ в Архангельске.
«У него дома на улице Свободы прошли обыски. Там нашли взрывное устройство и компоненты для его изготовления», сказал собеседник ТАСС.
Напомним, в среду, 31 октября, в Архангельске прогремел
Позже стало известно, что подросток, заложивший бомбу,