Причину запаха газа в Рязани не установили. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
В четверг, 1 ноября, рязанцы пожаловались на запах газа. Администрация организовала выезд передвижной лаборатории для замеров воздуха. В 18:30 по адресу Южный промузел, дом №17-а был специалисты
«Превышений ПДК не выявлено», — отметили в сообщении.
Отмечается, что лаборатория продолжила свою работу по другим адресам, указанным в обращениях рязанцев.
Администрация города направит в адрес регионального Росприроднадзора и Природоохранной прокуратуры обращение с просьбой оказать содействие в работе по выявлению причин появления запаха газа на улицах Рязани.