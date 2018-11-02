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9:55, 2 ноября 2018 442
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Причину запаха газа в Рязани не установили 2

Причину запаха газа в Рязани не установили

Причину запаха газа в Рязани не установили. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В четверг, 1 ноября, рязанцы пожаловались на запах газа. Администрация организовала выезд передвижной лаборатории для замеров воздуха. В 18:30 по адресу Южный промузел, дом №17-а был специалисты завершили замер воздуха. В 20:15 — у ТЦ «Круиз».

«Превышений ПДК не выявлено», — отметили в сообщении.

Отмечается, что лаборатория продолжила свою работу по другим адресам, указанным в обращениях рязанцев.

Администрация города направит в адрес регионального Росприроднадзора и Природоохранной прокуратуры обращение с просьбой оказать содействие в работе по выявлению причин появления запаха газа на улицах Рязани.


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