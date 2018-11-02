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10:35, 2 ноября 2018 604
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Председатель облдумы Аркадий Фомин предложил сделать парковки около объектов соцсферы бесплатными 1

Председатель облдумы Аркадий Фомин предложил сделать парковки около объектов соцсферы бесплатными

В среду, 31 октября, в региональном парламенте на правительственном часе обсудили тему «Организации транспортного обслуживания в Рязанской области».

Депутаты затронули вопросы, наиболее волнующие рязанцев: о банкротстве «Автоколонны 1310», стоимости проезда в общественном транспорте, освещению дорог. Также на правительственном часе рассказали о месте строительства моста-дублера.

Наиболее остро обсуждался вопрос организации платных парковок в Рязани. Аркадий Фомин сообщил о поступающих к нему жалобах жителей региона по поводу отсутствия бесплатных парковочных места около медучереждений в областном центре.

«Депутатам, по всей видимости, придется прибегнуть к законодательному регулированию этой проблемы. Федеральный закон нам позволяет с 30 декабря отменять платные парковки рядом с социальными учреждениями. И здесь, я думаю, мы должны применить наше с вами право и подготовить данный законопроект. Конечно, в тесном взаимодействии с городской администрацией», — заявил председатель регионального парламента.

Депутат Сергей Лукьянов поднял вопрос о стоимости проезда в общественном транспорте. Он отметил, что в Рязани проезд дороже, чем в большинстве регионов ЦФО. Заместитель главы администрации Рязани Владимир Луканцов сообщил, что реальная себестоимость проезда в городских автобусах — 30 рублей, что выше установленного тарифа. Он добавил, что повышение стоимости за проезд позволило уменьшить убыточность «Автоколонны 1310». Напомним, предприятие повторно подало заявку на банкротство.

«В течение года удалось погасить задолженность предприятия на сумму более 150 млн рублей», — сказал Луканцов. Известно, что оптимизация привела к сокращению 161 сотрудника предприятия.

«Тем не менее, этих усилий оказалось недостаточно. Мы полагаем, что с учетом проведения процедуры банкротства и формирования новой финансовой модели предприятия, нам удастся вытащить предприятие из той ситуации, в которой оно находится», — заключил он.

Отметим, ежедневно на городском маршруте работают 60 автобусов и 100 троллейбусов.


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