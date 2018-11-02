Председатель облдумы Аркадий Фомин предложил сделать парковки около объектов соцсферы бесплатными

В среду, 31 октября, в региональном парламенте на правительственном часе обсудили тему «Организации транспортного обслуживания в Рязанской области».

Депутаты затронули вопросы, наиболее волнующие рязанцев: о банкротстве «Автоколонны 1310», стоимости проезда в общественном транспорте, освещению дорог. Также на правительственном часе рассказали о месте строительства моста-дублера.

Наиболее остро обсуждался вопрос организации платных парковок в Рязани. Аркадий Фомин сообщил о поступающих к нему жалобах жителей региона по поводу отсутствия бесплатных парковочных места около медучереждений в областном центре.

«Депутатам, по всей видимости, придется прибегнуть к законодательному регулированию этой проблемы. Федеральный закон нам позволяет с 30 декабря отменять платные парковки рядом с социальными учреждениями. И здесь, я думаю, мы должны применить наше с вами право и подготовить данный законопроект. Конечно, в тесном взаимодействии с городской администрацией», — заявил председатель регионального парламента.

Депутат Сергей Лукьянов поднял вопрос о стоимости проезда в общественном транспорте. Он отметил, что в Рязани проезд дороже, чем в большинстве регионов ЦФО. Заместитель главы администрации Рязани Владимир Луканцов сообщил, что реальная себестоимость проезда в городских автобусах — 30 рублей, что выше установленного тарифа. Он добавил, что повышение стоимости за проезд позволило уменьшить убыточность «Автоколонны 1310». Напомним, предприятие повторно подало заявку на банкротство .

«В течение года удалось погасить задолженность предприятия на сумму более 150 млн рублей», — сказал Луканцов. Известно, что оптимизация привела к сокращению 161 сотрудника предприятия.

«Тем не менее, этих усилий оказалось недостаточно. Мы полагаем, что с учетом проведения процедуры банкротства и формирования новой финансовой модели предприятия, нам удастся вытащить предприятие из той ситуации, в которой оно находится», — заключил он.

Отметим, ежедневно на городском маршруте работают 60 автобусов и 100 троллейбусов.