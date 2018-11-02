Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:05, 2 ноября 2018 269
 0    0

Касимовский педагог вошел в число победителей всероссийского конкурса

Касимовский педагог вошел в число победителей всероссийского конкурса

Фото: Pixabay.com

Педагог Сынтульской школы Касимовского района Владимир Симбирцев вошел в число победителей всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего». Об этом сообщил сайт правительства.

За звание лучших поборолись 2487 человек из 85 субъектов РФ.

Учитель представил разработку урока по информатике и ИКТ с внедренными инновационными технологиями, которые повышают интерес у школьников к предмету.

Отмечается, что финалисты поучаствуют во всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» вместе с учениками, которые достигли значимых результатов в инженерно-техническом и естественно-научном творчестве.

Форум проводится с 2013 года по инициативе Владимира Путина.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:10, 2 ноября 2018
Рязанцам прочитали стихи и сказки в троллейбусе. Фото
15:05, 2 ноября 2018
Касимовский педагог вошел в число победителей всероссийского конкурса
14:26, 2 ноября 2018
Новый Хатико. В Захаровском районе заметили собаку, несколько месяцев живущую около дороги
14:09, 2 ноября 2018
Касимовец принял наркотики и попался полицейским
13:55, 2 ноября 2018
Рязанцам напомнили об акции «ЕДИНСТВА» «Выигрывайте все!»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

О том, как можно объединить большой коллектив, побеседуем с соучредителем строительного союза.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 25 531
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
16:15, 20 октября 2018 22 907
В рязанской школе суп из тарелок сливали не для второй смены — мэрия 6
11:27, 21 октября 2018 22 680
В сети появилось видео момента нападения на керченский колледж 1
17:00, 20 октября 2018 19 480
Две рязанки подрались в автобусе
17:44, 28 октября 2018 18 744
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 13
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум