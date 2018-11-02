Касимовский педагог вошел в число победителей всероссийского конкурса

Педагог Сынтульской школы Касимовского района Владимир Симбирцев вошел в число победителей всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего». Об этом сообщил
За звание лучших поборолись 2487 человек из 85 субъектов РФ.
Учитель представил разработку урока по информатике и ИКТ с внедренными инновационными технологиями, которые повышают интерес у школьников к предмету.
Отмечается, что финалисты поучаствуют во всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» вместе с учениками, которые достигли значимых результатов в инженерно-техническом и естественно-научном творчестве.
Форум проводится с 2013 года по инициативе Владимира Путина.