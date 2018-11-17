В спортшколе «Родной край-спорт» прошли соревнования в честь 80-летия самбо

В пятницу, 16 ноября, в Рязани прошло открытое первенство региона по самбо среди юношей 2005 и 2006 года рождения, посвященное всероссийскому Дню самбо. В нем поучаствовали 155 спортсменов из Рязанской, Московской и Тульской областей.
В этом году мероприятие также приурочили к 55-летию рязанской областной федерации самбо. В честь юбилея ветеранов самбо, тренеров, руководителей спортшкол и клубов по самбо наградили почетными грамотами Всероссийской федерации за большой вклад в развитие спорта.
Перед началом соревнований состоялось торжественное построение борцов. Ветеран самбо Николай Никитин пожелал юным спортсменам успехов в достижении высоких результатов и бескомпромиссной борьбы.
«Сейчас самбо развивается более чем в 75 странах мира, признано международным видом спорта, решается вопрос о включении его в программу Олимпийских игр. Может быть, кому-то из вас потом предстоит поучаствовать в этих соревнованиях», — сказал он.
Директор спортивной школы Геннадий Мекрулов пожелал борцам удачи и отметил, что рано или поздно благодаря успехам рязанских спортсменов самбо станет Олимпийским видом спорта.
Юноши соревновались в десяти весовых категориях, начиная от категории «до 35 кг» и заканчивая «свыше 71 кг». Главным судьей соревнования стал спортивный судья всероссийской категории по самбо Дмитрий Ильич. В каждой из категорий определили по два третьих места, а также второе и первое.
Победители и призеры соревнований были награждены памятными подарками от Всероссийской федерации самбо.