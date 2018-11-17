Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:22, 17 ноября 2018 2 367
 0    0

Под белым одеялом. Прогноз погоды в Рязани на новую рабочую неделю

Под белым одеялом. Прогноз погоды в Рязани на новую рабочую неделю

Фото: Pixabay.com

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязани на новую рабочую неделю, с 19 по 23 ноября. По прогнозам синоптиков, снег возможен во вторник, среду, четверг и пятницу.

Самым холодным днем окажется четверг (днем -3 градуса, ночью -6 градусов), самым теплым — понедельник (днем 0 градусов, ночью -3).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
21:22, 17 ноября 2018
Под белым одеялом. Прогноз погоды в Рязани на новую рабочую неделю
8:57, 16 ноября 2018
Синоптики предупредили о вредных выбросах в атмосферу над Рязанской областью 2
8:38, 16 ноября 2018
Зима близко. Прогноз погоды в Рязани на выходные
14:27, 15 ноября 2018
В пятницу в Рязанской области будет до +2 градусов. Прогноз погоды
11:05, 15 ноября 2018
В Окском заповеднике стало больше шведских зубров
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут

Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут

Растущая на протяжении всего года стоимость бензина возмутила миллионы отечественных автолюбителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 40 018
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 33 242
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
19:50, 7 ноября 2018 28 437
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:20, 10 ноября 2018 22 683
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
14:43, 13 ноября 2018 21 332
В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум