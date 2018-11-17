Под белым одеялом. Прогноз погоды в Рязани на новую рабочую неделю

Гидрометцентр
Самым холодным днем окажется четверг (днем -3 градуса, ночью -6 градусов), самым теплым — понедельник (днем 0 градусов, ночью -3).
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Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр
Самым холодным днем окажется четверг (днем -3 градуса, ночью -6 градусов), самым теплым — понедельник (днем 0 градусов, ночью -3).
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