Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:18, 17 ноября 2018 385
 0    0

Под Рязанью утонула женщина

Под Рязанью утонула женщина

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В субботу, 17 ноября, в озере Велье у села Алеканово утонула женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Тело подняли в 15:15. К операции привлекали пять человек и одну единицу техники.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
17:36, 17 ноября 2018
Следователи проверят гибель женщины в озере под Рязанью
17:18, 17 ноября 2018
Под Рязанью утонула женщина
16:19, 17 ноября 2018
В Испании изъяли 650 килограммов кокаина
15:37, 17 ноября 2018
В Якутии восемь оленеводов унесло в море на льдине
14:54, 17 ноября 2018
В Саратовской области автобус столкнулся с грузовым поездом, четыре человека погибли
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Крыша протекла, газ отключили. Проблемы капремонта в Рязани на примере двухэтажки в Горроще

Крыша протекла, газ отключили. Проблемы капремонта в Рязани на примере двухэтажки в Горроще

В доме №24 по улице Гоголя должны были отремонтировать крышу, но когда рабочие пришли пьяными, жильцы забили тревогу.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 40 004
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 33 164
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
19:50, 7 ноября 2018 28 426
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:39, 3 ноября 2018 25 292
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 953
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум