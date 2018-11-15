На пожаре в Горроще погиб мужчина

В четверг, 15 ноября, в Горроще на улице Черновицкой загорелась квартира на девятом этаже. На пожаре погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Напомним, ранее в сети
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В четверг, 15 ноября, в Горроще на улице Черновицкой загорелась квартира на девятом этаже. На пожаре погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Напомним, ранее в сети
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани открылась выставка к столетию окончания Первой мировой войны. Фото
|
cледующая новость →В Горроще загорелась квартира на девятом этаже. Видео
В доме №24 по улице Гоголя должны были отремонтировать крышу, но когда рабочие пришли пьяными, жильцы забили тревогу.