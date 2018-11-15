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16:33, 15 ноября 2018 1 539
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На пожаре в Горроще погиб мужчина

На пожаре в Горроще погиб мужчина

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В четверг, 15 ноября, в Горроще на улице Черновицкой загорелась квартира на девятом этаже. На пожаре погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, ранее в сети появилось видео произошедшего.


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