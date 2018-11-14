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15:11, 14 ноября 2018 435
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Рядом с детсадом в центре Рязани появится трехэтажка с подземной парковкой

Рядом с детсадом в центре Рязани появится трехэтажка с подземной парковкой

В центре Рязани появится трехэтажка с подземной парковкой. Ее планируют построить за домами №№ 41 и 43 на улице Радищева, рядом с которыми находится детсад №1.

На участке площадью 3 098 квадратных метров, помимо трехэтажки, будут наземная парковка и детская площадка.

Для реализации проекта застройщик ООО «Адамант» намерен увеличить плотность застройки на участке. Вопрос обсудят на публичных слушаниях, которые пройдут во вторник, 27 ноября, в административном здании №107 на улице Введенской, кабинет № 219.

Начало в 18:30.


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