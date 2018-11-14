Рядом с детсадом в центре Рязани появится трехэтажка с подземной парковкой

В центре Рязани появится трехэтажка с подземной парковкой. Ее планируют построить за домами №№ 41 и 43 на улице Радищева, рядом с которыми находится детсад №1.
На участке площадью 3 098 квадратных метров, помимо трехэтажки, будут наземная парковка и детская площадка.
Для реализации проекта застройщик ООО «Адамант» намерен увеличить плотность застройки на участке. Вопрос обсудят на публичных слушаниях, которые пройдут во вторник, 27 ноября, в административном здании №107 на улице Введенской, кабинет № 219.
Начало в 18:30.