Водитель перевернувшейся на путепроводе «Приоры» сбежал с места ДТП

Водитель перевернувшейся на путепроводе Lada Priora сбежал с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
По предварительно информации, на улице Есенина водитель «Приоры» при повороте налево выехал на «встречку» и въехал в стоящие машины Ford Focus и Opel Astra.
Виновник скрылся с места ДТП. «Приняты меры по установлению личности водителя-нарушителя», — говорится в сообщении.
В результате аварии 24-летняя пассажирка автомобиля Ford получила телесные повреждения, ей оказали медицинскую помощь.