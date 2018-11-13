На территории бывшего автомобильного училища открылся музей техники и вооружения ВДВ. Фото

Во вторник, 13 ноября, в десантном училище, где ранее располагался военный автомобильный институт, открылся музей вооружения и военной техники воздушно-десантных войск.
В обновленной экспозиции работает функционирует площадка с техникой и выставочные залы автомобильной техники и развития средств эвакуации и восстановления вооружения.
Также там открылось новое помещение, в котором гостям покажут историю развития средств десантирования техники и личного состава ВДВ.
В экспозиции представлена ретроспектива от исторических экспонатов до современных образцов вооружения и военной техники (ВВТ).
Рязанцы могут посетить музей техники и вооружения ВДВ, войдя в него со стороны Михайловского шоссе.