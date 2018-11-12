Вечерний застой. В Рязани образовалось несколько крупных пробок

Вечером в понедельник, 12 ноября, в Рязани образовалось несколько крупных пробок. По информации сервиса «Яндекс. Карты», скорость потока на некоторых участках улиц не превышает трех километров в час.
Самый крупный затор — на улице Есенина. Он начинается от развязки с Солотчинским шоссе и переходит в пробку на улице Спортивной — до перекрестка улиц Дзержинского и Гагарина.
Большая пробка собралась на Первомайском проспекте — от пересечения с улицей Вокзальной до перекрестка с улицей Каширина. На улице Каширина от развязки с Северной окружной до Первомайского проспекта также образовался затор.
Водителям придется постоять и от площади Ленина до площади Театральной. Там скорость потока не превышает десяти километров в в час.
Пробки также ждут рязанцев на проспекте Яблочкова (в сторону Песочни), на Муромском шоссе (в сторону гипермаркета «Глобус»), на улице Дзержинского (от Первомайского проспекта до улицы Ленинского Комсомола), а также на улице Свободы (от улицы Яхонтова до улицы Щедрина).