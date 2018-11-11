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14:31, 11 ноября 2018 2 927
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«Ты приемная что ли?» На Сахалине учительница довела школьницу до слез из-за дырки на кофте

«Ты приемная что ли?» На Сахалине учительница довела школьницу до слез из-за дырки на кофте

На Сахалине учительница русского языка и литературы довела девочку до слез из-за дырки на кофте. Видеозапись инцидента опубликовал Телеграм-канал Mash | Мэш.

«У тебя есть родители? Есть. Они вообще адекватные? А ты адекватная? Вижу, что нет. Ты приемная что ли? Я что-то невероятное спрашиваю? Это сейчас нормальное явление. Что ты рыдаешь то?» — сказала женщина.

Кроме того, она привела себя в пример, якобы выглядит всегда опрятно для учеников.

Как отметил портал, перед школьницей и ее родителями уже извинились.


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