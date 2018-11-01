В Уфе троих высокопоставленных полицейских заподозрили в изнасиловании коллеги

В Уфе троих высокопоставленных полицейских заподозрили в изнасиловании 23-летней коллеги. Как сообщили в следкоме, среди задержанных — 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, 51-летний начальник этого же ОМВД, а также 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району.
Девушку-дознавателя изнасиловали в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции. Как пишут местные СМИ, полицейские устроили застолье, пригласили коллегу и напоили ее.
Девушка в этом году окончила юридический институт и устроилась на работу. По данным РИА «
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 131, пункту «а» части 2 статьи 132 УК (изнасилование и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц). Меру пресечения подозреваемым пока не избрали.
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