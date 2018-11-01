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14:36, 1 ноября 2018 2 042
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Любимов не исключил появления новых фигурантов коррупционного дела «Детского питания»

Любимов не исключил появления новых фигурантов коррупционного дела «Детского питания»

Николай Любимов высказался о коррупционном деле против директора МП «Детское питание» Александра Дворецкого и советника мэра Александа Зайкина. Сообщение губернатор опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

В четверг, 1 ноября, прошло совещание по ситуации с предприятием.

Любимов рассказал, что «давно получал сигналы о том, что в организации детского питания в городе, мягко говоря, не все порядке». По словам губернатора, информацию об этом направляли в соответствующие службы.

Любимов отметил, что после того, как стало известно о нарушениях, прошла проверка в школе №57, а также еще в 30 учебных заведениях. Следователи арестовали директора МП «Детское питание» Александра Дворецкого и советника мэра Александа Зайкина.

Проверки продолжатся, заявил глава региона.

«Не исключаю, что в результате следственных действий появятся новые имена и интересанты», — написал губернатор.

Любимов заявил, что «не будет терпеть подобных вещей».

«Мне совершенно безразлично, у кого какие связи и влияние, когда нарушается закон. С любыми проявлениями коррупции я всегда боролся и буду бороться беспощадно. Выжигать каленым железом, если хотите, невзирая на лица, чины и протекции. Я обязательно попрошу наших правоохранителей раскрутить всю эту коррупционную цепочку до конца, довести информацию до общественности, а дело до суда и справедливого приговора. Никакое заступничество здесь не поможет. Предупреждаю в последний раз тех, кто пришел на муниципальную и государственную службу наживаться и воровать — уходите пока не поздно», — заключил губернатор.


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