Любимов не исключил появления новых фигурантов коррупционного дела «Детского питания»

Николай Любимов высказался о коррупционном деле против директора МП «Детское питание»
В четверг, 1 ноября, прошло совещание по ситуации с предприятием.
Любимов рассказал, что «давно получал сигналы о том, что в организации детского питания в городе, мягко говоря, не все порядке». По словам губернатора, информацию об этом направляли в соответствующие службы.
Любимов отметил, что после того, как стало известно о нарушениях, прошла
Проверки продолжатся, заявил глава региона.
«Не исключаю, что в результате следственных действий появятся новые имена и интересанты», — написал губернатор.
Любимов заявил, что «не будет терпеть подобных вещей».
«Мне совершенно безразлично, у кого какие связи и влияние, когда нарушается закон. С любыми проявлениями коррупции я всегда боролся и буду бороться беспощадно. Выжигать каленым железом, если хотите, невзирая на лица, чины и протекции. Я обязательно попрошу наших правоохранителей раскрутить всю эту коррупционную цепочку до конца, довести информацию до общественности, а дело до суда и справедливого приговора. Никакое заступничество здесь не поможет. Предупреждаю в последний раз тех, кто пришел на муниципальную и государственную службу наживаться и воровать — уходите пока не поздно», — заключил губернатор.