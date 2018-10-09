В Туме двое мужчин обокрали завод и устроили застолье

В поселке Тума Клепиковского района полицейские задержали двух злоумышленников, подозреваемых в краже инструмента и электрокабелей с местного завода. Об этом сообщила
Со склада завода похитили деревообрабатывающий инструмент и электрокабели общей длиной 25 метров.
Полицейские заметили, что взломщики оставили следы. Оперативники опросили местных жителей и выяснили, что двое местных жителей сразу после произошедшего устроили шумное застолье. Деньги на него, по всей вероятности, они получили, сдав похищенное в пункты приема вторсырья.
Во время проверки полицейские установили, что к краже причастны 37-летний житель поселка и его 34-летний приятель.
Часть похищенного изъяли.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.