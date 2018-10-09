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15:47, 9 октября 2018 357
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В Туме двое мужчин обокрали завод и устроили застолье

В Туме двое мужчин обокрали завод и устроили застолье

В поселке Тума Клепиковского района полицейские задержали двух злоумышленников, подозреваемых в краже инструмента и электрокабелей с местного завода. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Со склада завода похитили деревообрабатывающий инструмент и электрокабели общей длиной 25 метров.

Полицейские заметили, что взломщики оставили следы. Оперативники опросили местных жителей и выяснили, что двое местных жителей сразу после произошедшего устроили шумное застолье. Деньги на него, по всей вероятности, они получили, сдав похищенное в пункты приема вторсырья.

Во время проверки полицейские установили, что к краже причастны 37-летний житель поселка и его 34-летний приятель.

Часть похищенного изъяли.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.


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