Рязанский цирк подарил первые 250 билетов детям-инвалидам

Рязанский цирк подарил первые 250 билетов детям с ограниченными возможностями здоровья. Благотворительную акцию «Доктор Цирк» организовали о инициативе Российской государственной цирковой компании и общественных организаций города,
Главный администратор цирка Владимир Ильин рассказал, что проект планируют продлять.
«Сегодня мы собираем контакты представителей некоммерческих организаций и фондов, чтобы в дальнейшем уведомлять каждого о наличии билетов и приглашать на представления. Мы хотим, чтобы цирк был доступен всем», — отметил он.
Куратором «Доктора Цирка» стала руководитель организации «Навигатор будущего» Наталья Барышова. По ее словам, после
«Мы хотим дать возможность всем детям приобщиться к цирку, оценить возможности доступной среды, которая там создана после ремонта, — сказала она. — Теперь дети-инвалиды смогут посещать цирк, приходя на специальные показы программ и другие представления».