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16:56, 9 октября 2018 262
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Любимов назвал Израиль одним из приоритетных зарубежных партнеров региона

Любимов назвал Израиль одним из приоритетных зарубежных партнеров региона

Любимов назвал Израиль одним из приоритетных зарубежных партнеров региона. Об этом губернатор заявил во вторник, 9 октября, в Тель-Авиве на заседании смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщил сайт регионального правительства.

Российскую делегацию возглавил зампредседателя правительства России Максим Акимов Рязанскую область представлял губернатор Николай Любимов. Участники обсудили формирование зоны свободной торговли, развитие взаимодействия в сфере промышленности, строительства, жилищного хозяйства, энергетики, АПК, образования, медицины, туризма.

По информации правительства, сейчас товарооборот между Россией и Израилем растет. За первые полгода 2018 года он увеличился на 13% и составил около двух миллиардов долларов.

В ближайшее время этот показатель планируется довести до трех миллиардов долларов. По словам Акимова, Рязань входит в число трех субъектов России, сотрудничающих с Израилем. Губернатор подчеркнул, что по итогам первого полугодия 2018 года объем взаимных поставок вырос на 7%.

Рязанские предприятия экспортируют кровельные материалы, теплоизоляцию, битумные смеси, изделия из керамики и стекла, продукты питания, телекоммуникационное оборудование, коммутирующие приборы.

Импорт представлен средствами защиты растений, радиоаппаратурой, медицинскими изделиями.

«Израиль интересен нам не только как торговый контрагент, но и как потенциальный инвестор и партнер для осуществления совместных проектов», — подчеркнул Любимов.


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