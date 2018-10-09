Любимов назвал Израиль одним из приоритетных зарубежных партнеров региона. Об этом губернатор заявил во вторник, 9 октября, в Тель-Авиве на заседании смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщил
Российскую делегацию возглавил зампредседателя правительства России Максим Акимов Рязанскую область представлял губернатор Николай Любимов. Участники обсудили формирование зоны свободной торговли, развитие взаимодействия в сфере промышленности, строительства, жилищного хозяйства, энергетики, АПК, образования, медицины, туризма.
По информации правительства, сейчас товарооборот между Россией и Израилем растет. За первые полгода 2018 года он увеличился на 13% и составил около двух миллиардов долларов.
В ближайшее время этот показатель планируется довести до трех миллиардов долларов. По словам Акимова, Рязань входит в число трех субъектов России, сотрудничающих с Израилем. Губернатор подчеркнул, что по итогам первого полугодия 2018 года объем взаимных поставок вырос на 7%.
Рязанские предприятия экспортируют кровельные материалы, теплоизоляцию, битумные смеси, изделия из керамики и стекла, продукты питания, телекоммуникационное оборудование, коммутирующие приборы.
Импорт представлен средствами защиты растений, радиоаппаратурой, медицинскими изделиями.
«Израиль интересен нам не только как торговый контрагент, но и как потенциальный инвестор и партнер для осуществления совместных проектов», — подчеркнул Любимов.