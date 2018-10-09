Двух рыбновцев осудят за кражу полтонны деталей с железной дороги

В Рязанской области двух мужчин осудят за кражу более 500 килограмм деталей верхнего строения пути со станции Истодники. Об этом сообщила
34-летний железнодорожник из Рыбного вместе с неработающим 28-летним приятелем демонтировали подкладки, путевые костыли, стрелочные башмаки общим весом свыше 500 килограммов.
Детали они загрузили в автомобиль и отвезли в пункт приема металлолома.
Сотрудники транспортной полиции установили личности злоумышленников и «неопровержимые доказательства их причастности к краже».
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Дело передали в суд.