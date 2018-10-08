Пока В Рязанской области мужчину арестовали за избиение спящего собутыльника до смерти

В Рязанской области мужчину обвинили за избиение собутыльника до смерти. Об этом сообщил сайт Спасского районного суда.
Мужчина распивал спиртное в компании. С одним из приятелей у него возник конфликт, после которого потерпевший ушел в спальню, где лег спать.
Обвиняемый зашел в комнату и ударил спящего мужчину не менее трех раз по голове ногами, обутыми в кроссовки.
После этого злоумышленник вернулся в террасу дома, где продолжил распивать спиртное.
Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.
В этот же день виновника задержали, на следующий день ему предъявили обвинение, которое он не признал.
Следователь попросил заключить мужчину под стражу на два месяца. Потерпевшая, участвующая в суде, попросила заключить злоумышленника под стражу, так как тот угрожал женщине, если она расскажет всю правду об обстоятельствах дела.
Суд обязал заключить мужчину под стражу. Постановление не вступило в законную силу.