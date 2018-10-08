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16:02, 8 октября 2018 598
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В Рязанской области из бани московского учителя украли чугунный котел

В Рязанской области из бани московского учителя украли чугунный котел

В Касимовском районе задержали мужчину, подозреваемого в краже из деревенской бани. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 46-летний московский учитель, который приехал в свой дачный дом в деревне Пальчинки и увидел, что его баню взломали и из парной похитили чугунный котел.

Как отметили в сообщении, «взломщик, буквально, вывернул котел из печи».

Полицейские предположили, что злоумышленник попытается реализовать котел через пункт приема металлолома. В одном из них нашли работника, который вспомнил мужчину с чугунным котлом. Приемщик также хорошо запомнил «добротную вещь».

По описанию внешности полиция опознала 54-летнего местного жителя.

Год назад его уже привлекали к уголовной ответственности за хищения из дачных домов. Злоумышленника нашли и задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.


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