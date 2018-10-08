В Рязанской области из бани московского учителя украли чугунный котел

В Касимовском районе задержали мужчину, подозреваемого в краже из деревенской бани. Об этом сообщила
В полицию обратился 46-летний московский учитель, который приехал в свой дачный дом в деревне Пальчинки и увидел, что его баню взломали и из парной похитили чугунный котел.
Как отметили в сообщении, «взломщик, буквально, вывернул котел из печи».
Полицейские предположили, что злоумышленник попытается реализовать котел через пункт приема металлолома. В одном из них нашли работника, который вспомнил мужчину с чугунным котлом. Приемщик также хорошо запомнил «добротную вещь».
По описанию внешности полиция опознала 54-летнего местного жителя.
Год назад его уже привлекали к уголовной ответственности за хищения из дачных домов. Злоумышленника нашли и задержали.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.