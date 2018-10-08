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14:30, 8 октября 2018 1 100
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В Рязани «лжетеррорист» отделался штрафом 1

В Рязани «лжетеррорист» отделался штрафом

43-летнего рязанца оштрафовали на десять тысяч рублей за ложный донос. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Вечером 8 марта пьяный мужчина позвонил в службу «112» и сообщил, что на вокзале «Рязань-1» произойдет взрыв.

Диспетчер оперативно вызвала экстренные службы. Во время проверки бомбу не обнаружили.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Также он предъявил с места работы положительную характеристику и приложил копии извинений, адресованных руководителям служб, которые работали на месте «заминирования».

Рязанец просил прекратить уголовное дело и назначить ему штраф. Он сказал, что все осознал и извинялся за свой глупый поступок.

Суд оценил все обстоаятельства по делу и освободил мужчину от уголовной ответственности, назначив ему штраф.


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