В Рязани «лжетеррорист» отделался штрафом

43-летнего рязанца оштрафовали на десять тысяч рублей за ложный донос. Об этом сообщил
Вечером 8 марта пьяный мужчина позвонил в службу «112» и сообщил, что на вокзале «Рязань-1» произойдет взрыв.
Диспетчер оперативно вызвала экстренные службы. Во время проверки бомбу не обнаружили.
В суде мужчина признал вину и раскаялся. Также он предъявил с места работы положительную характеристику и приложил копии извинений, адресованных руководителям служб, которые работали на месте «заминирования».
Рязанец просил прекратить уголовное дело и назначить ему штраф. Он сказал, что все осознал и извинялся за свой глупый поступок.
Суд оценил все обстоаятельства по делу и освободил мужчину от уголовной ответственности, назначив ему штраф.