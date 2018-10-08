У многоэтажек на улице Урицкого убрали свалку. Префектура Советского района вывезла около шести кубометров мусора, сообщили в администрации города.
Ранее жильцы ближайших домов
Фото Администрации Рязани и группы «Новости Рязани ВКонтакте»
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Фото: Администрация Рязани
У многоэтажек на улице Урицкого убрали свалку. Префектура Советского района вывезла около шести кубометров мусора, сообщили в администрации города.
Ранее жильцы ближайших домов
Фото Администрации Рязани и группы «Новости Рязани ВКонтакте»
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В Рязани открылся филиал интернет-магазина ПроДеталь.рф.