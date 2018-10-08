Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:34, 8 октября 2018 540
 0    0

У многоэтажек на улице Урицкого убрали свалку

У многоэтажек на улице Урицкого убрали свалку

Фото: Администрация Рязани

У многоэтажек на улице Урицкого убрали свалку. Префектура Советского района вывезла около шести кубометров мусора, сообщили в администрации города.

Ранее жильцы ближайших домов рассказали, что свалка появлялась на месте старой помойки неоднократно. В частности, она была там еще в августе этого года.

Фото Администрации Рязани и группы «Новости Рязани ВКонтакте»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
18:34, 8 октября 2018
У многоэтажек на улице Урицкого убрали свалку
14:43, 8 октября 2018
В ночь на вторник в Рязанской области ожидаются заморозки. Прогноз погоды
11:41, 8 октября 2018
Столичные синоптики рассказали о погоде в октябре
11:10, 8 октября 2018
В ночь на вторник рязанцы увидят самый яркий звездопад осени
15:02, 7 октября 2018
Рязанцев предупредили о сильном ветре
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти

Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти 3

В Рязани открылся филиал интернет-магазина ПроДеталь.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 40 103
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
15:09, 28 сентября 2018 33 532
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
10:09, 5 октября 2018 26 879
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
8:29, 27 сентября 2018 22 825
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
15:53, 29 сентября 2018 20 157
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 9
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум