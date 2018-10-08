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20:04, 8 октября 2018 850
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На улице Татарской загорелся дом

На улице Татарской загорелся дом

Вечером в понедельник, 8 октября, на улице Татарской загорелся дом. Видео пожара опубликовали в группе «Дороги Рязани».

Информации о возгорании от регионального ГУ МЧС пока нет.


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На улице Татарской загорелся дом
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Мы побеседовали с гендиректором строительного союза «Светлый» о том, что происходит на рязанском рынке строящегося жилья.

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