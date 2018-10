После боя Нурмагомедова и Макгрегора началась массовая драка

После боя Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором россиянин выбрался за ринг, чтобы атаковать группу поддержки ирландца. Об этом передает Life .

Инцидент произошел после того, как Нурмагомедова объявили победителем. Макгрегор устроил разборки с охраной россиянина.

Началась массовая драка, которую локализовала охрана и бойцы, которые были в зале.

Из-за того что Нурмагомедов покинул октагон, ему могут грозить санкции.

WTF GOING ON AT #ufc229 pic.twitter.com/kytlL4XKdL